Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o današnjem srečanju predstavnikov zavodov za zaposlovanje Slovenije in Srbije v Beogradu, na katerem so poudarili pomembno vlogo zavodov pri zaposlovanju tujih delavcev in njihovi zaščiti. Tuje agencije pa so poročale tudi o prihajajočem sojenju slovenskemu zdravniku v Beljaku.