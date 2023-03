S prilagoditvijo pogojev do boljšega črpanja sredstev na obmejnih območjih

Ljubljana, 1. marca - Da bi spodbudili črpanje sredstev na razpisih za obmejna problemska območja, so na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj sklenili prilagoditi pogoje. V razpisu za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture tako pravnomočno gradbeno dovoljenje ni več pogoj za oddajo vloge, blažje so tudi zahteve glede zasedenosti površin.