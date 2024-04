Med zdravniško stavko podaljšanje povprečnih čakalnih dob

Ljubljana, 7. aprila - Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so se v dveh mesecih in pol od začetka zdravniške stavke povprečne čakalne dobe podaljšale pri stopnjah nujnosti zelo hitro, hitro in redno. Najbolj so se podaljšale pri stopnji redno, sledi stopnja hitro, najmanj pa so se v tem obdobju čakalne dobe podaljšale pri stopnji zelo hitro.