Tedenski pregled - Slovenija od 5. do 11. 4.

Ljubljana, 12. aprila - Slovenija bo ob vse hujših razmerah v Gazi v VS ZN prihodnji teden podprla resolucijo o članstvu Palestine v ZN. Evropski parlament je po dolgoletnih pogajanjih potrdil pakt o migracijah. V pogajanjih med vlado in sindikati pa ni vidnih premikov, propadla je mediacija s Fidesom. V šolah so okrepili varnost po grožnji z napadom na enem od portalov.