Tedenski pregled - svet od 5. do 11. 4.

Ljubljana, 12. aprila - Evropski parlament je potrdil pakt o migracijah in azilu. Izraelska vojska se je umaknila iz Han Junisa in začela novo operacijo v srednjem delu enklave. Varnostni svet je razpravljal o palestinski prošnji za sprejem v ZN. Rusija je napadla energetsko infrastrukturo v Ukrajini. Po napadu v Damasku so se zaostrile napetosti med Izraelom in Iranom.