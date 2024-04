Delo o javnih financah (5. 4.)

Ljubljana, 4. aprila - Janez Tomažič v komentarju Javnofinančni veselici bo sledil glavobol piše o javnih financah. Avtor meni, da se razmere v javnih financah slabšajo in da so tisti, ki opozarjajo na javno-finančni primanjkljaj v manjšini. Zaradi nakopičenega bo država trpela posledice, to pa bomo občutili tudi v denarnici, opozarja.