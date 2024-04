Večer o smrti dveletne deklice v Srbiji (5. 4.)

Maribor, 4. aprila - Jon Knez v komentarju Svetohlinstvo tragedije piše o smrti dveletne deklice v Srbiji. Avtor poudarja, da je najbolj žalostno v vsej tragični zgodbi to, kako se je odzvala javnost in kako so o pogrešani preminuli deklici pisali mediji. Hkrati poudarja, da tabloidi niso tisti, ki so družbo ustvarili tako, da se hrani s tragedijami.