Vingegaard z več zlomi po padcu po Baskiji

Bilbao, 4. aprila - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) si je ob padcu v četrti etapi dirke po Baskiji zlomil več reber in ključnico, je njegovo moštvo sporočilo na družbenih omrežjih. Ob Dancu sta padla in odstopila tudi preostala glavna favorita za skupno zmago, Slovenec Primož Roglič in Belgijec Remco Evenepoel.