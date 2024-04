Grozljiv padec odnesel Rogliča, Vingegaarda in Evenepoela, dirka ustavljena

Bilbao, 4. aprila - V 4. etapi kolesarske dirke po Baskiji od Etxarri Aranatza do Legutia (159 km) je 33 km do konca prišlo do grozljivega množičnega padca na spustu. Huje jo je med drugimi skupil Danec Jonas Vingegaard, poškodovala sta se tudi Slovenec Primož Roglič in Belgijec Remco Evenepoel. Etapo so komisarji zaradi zasedenosti reševalnih vozil delno ustavili.