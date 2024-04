Festival digitalne zabave Game Gang Show se vrača na Gospodarsko razstavišče

Ljubljana, 5. aprila - Od danes do nedelje se bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani zopet odvil Game Gang Show, festival igričarstva, e-športov in zabavne tehnologije. Tudi letos bo dogodek postregel s pestro izbiro turnirjev, delavnic in pogovornih dogodkov so sporočili organizatorji, podjetji Big Bang in Sport Media Focus.