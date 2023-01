Bigbang in Sport Media Focus napovedala največji igričarski festival v Sloveniji

Ljubljana, 20. januarja - Predstavniki podjetja Big Bang in agencije Sport Media Focus so danes na novinarski konferenci napovedali izvedbo festivala videoiger in e-športa z imenom Game Gang Show. Festival bo potekal med 31. marcem in 2. aprilom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, organizatorji pa pričakujejo, da bo postal največji tovrstni festival v Sloveniji.