Odbor DZ zavrnil predlog NSi za javno predstavitev mnenj o predlogu energetskega zakona

Ljubljana, 3. aprila - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na današnji seji zavrnil predlog NSi za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu novega energetskega zakona. Javno predstavitev mnenj so podprli v opoziciji, medtem ko so v koaliciji ocenili, da so bila mnenja številnih deležnikov že ustrezno predstavljena v dozdajšnji obravnavi predlaganega zakona.