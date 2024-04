V Slovenj Gradcu razstava ob deseti obletnici smrti Bogdana Borčića

Slovenj Gradec, 4. aprila - V Koroški galeriji likovnih umetnosti bodo drevi odprli razstavo z naslovom Slika in prostor (Prepletene sekvence), s katero se bodo spomnili desete obletnice smrti slikarja in grafika Bogdana Borčića, ki je od leta 1980 živel in ustvarjal v Slovenj Gradcu. Razstava bo med drugim prikazala tudi Borčićevo vpetost v koroško okolje.