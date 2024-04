Joan Baez bo izdala prvo knjigo poezije

Boston, 8. aprila - Po dokumentarnem filmu I Am a Noise, ki je v kinematografe prišel lani, bo ameriška pevka, tekstopiska in aktivistka Joan Baez objavila prvo zbirko svoje poezije. Legendarna glasbenica je napovedala, da bo njena avtobiografska zbirka poezije When You See My Mother, Ask Her to Dance izšla 30. aprila, poročajo tuji mediji.