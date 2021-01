Preroditeljica folk glasbe in aktivistka Joan Baez dopolnila 80 let

New York, 9. januarja - Ameriška kantavtorica in politična aktivistka Joan Baez danes praznuje 80 let. Sodi v generacijo glasbenikov, ki so v 60. letih pripomogli k ponovnemu rojstvu ameriške folk glasbe, ob tem je bila pogosto v ospredju vprašanj, ki se nanašajo na socialne pravice. Kraljica folka, kot so jo označili, si je pridobila poslušalce tudi zunaj ZDA.