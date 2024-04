Elektrodistribucijski sektor v Novi Gorici o izzivih zelenega prehoda

Nova Gorica, 3. aprila - V Novi Gorici poteka osma strateška konferenca slovenskih elektrodistribucijskih podjetij, tokrat pod naslovom Distribucija za okoljsko trajnost in tehnološki razvoj. Uvodni govorci so opozorili na izzive, ki jih prinašata elektrifikacija in zeleni prehod, minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pa na prenovljeno zakonodajo.