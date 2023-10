Številni izzivi elektroenergetike zaradi zelenega prehoda

Ljubljana, 19. oktobra - Zeleni prehod med drugim z opuščanjem fosilnih virov pomeni velik izziv za elektroenergetiko. Med glavnimi vprašanji so vlaganja v proizvodnjo in omrežje in viri za to ter uporaba viškov energije iz sončnih elektrarn. Jedrska energija naj bi uživala podporo, ne more pa biti edini vir, so ugotavljali na Elesovem posvetu v Ljubljani.