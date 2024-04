Sinopec in TotalEnergies s skupno proizvodnjo trajnostnega letalskega goriva

Peking/Pariz, 7. aprila - Kitajski energetski velikan Sinopec in francoski gigant TotalEnergies bosta ustanovila skupno podjetje za proizvodnjo trajnostnega letalskega goriva. Proizvodnja goriva iz odpadnega olja in maščob bo potekala v eni od Sinopecovih rafinerij na Kitajskem in bo imela zmogljivost za proizvodnjo 230.000 ton tovrstnega goriva letno.