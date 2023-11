Virgin Atlantic čez Atlantik prvič poletel s trajnostnim gorivom

London, 28. novembra - Britanski letalski prevoznik Virgin Atlantic je danes čez Atlantik prvič poletel s trajnostnim letalskim gorivom (Saf). Na krovu leta iz Londona v New York so bili med drugim ustanovitelj Virgina Richard Branson in britanski minister za promet Mark Harper. Virgin Atlantic je za demonstracijo učinkovitosti Safa od vlade prejel okoli milijon funtov.