Ustavno sodišče zavrnilo državni svet glede zaposlovanja tujcev

Ljubljana, 3. aprila - Določbe zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, po katerih delodajalci, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa, ne smejo zaposlovati tujcev, po oceni ustavnega sodišča niso v neskladju z ustavo. Zahtevo za oceno ustavnosti je vložil državni svet, ker naj bi šlo za poseg v svobodo dela in pravico do svobodne gospodarske pobude.