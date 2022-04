Državni svet za spremembe ustave za večjo prehransko varnost

Ljubljana, 13. aprila - Državni svetniki so na današnji seji predlagali spremembo ustave, s katero bi zagotovili večjo prehransko varnost Slovenije in več trajnostnega razvoja, ki bi moral biti po njihovem mnenju prioriteta države. Svetniki menijo, da je vključitev prehranske varnosti v ustavo nujna, saj prihaja do čedalje hujših in pogostejših kršitev na tem področju.