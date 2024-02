Klinika Golnik znova prosi za podaljšanje roka za izselitev diabetološke ambulante

Golnik/Kranj, 1. februarja - Klinika Golnik je na Mestno občino Kranj (MOK) in Osnovno zdravstvo Gorenjske (OZG) v sredo ponovno poslala prošnjo za podaljšanje roka izselitve diabetološke in antikoagulacijske ambulante iz Zdravstvenega doma Kranj do konca marca. Za ureditev ambulant na Golniku namreč potrebujejo do dva meseca časa.