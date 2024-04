Na konferenci o vojnih zločinih v Ukrajini odprli register za prijavo škode

Haag, 2. aprila - V Haagu danes poteka mednarodna konferenca o pregonu vojnih zločinov v Ukrajini, na kateri si Kijev in njegovi zavezniki želijo zagotoviti, da bi osumljenci vojnih zločinov za svoja dejanja odgovarjali. Udeleženci so tudi odprli register za prijavo škode, ki so jo med vojno utrpeli Ukrajinci. Ti lahko sedaj zahtevajo izplačilo odškodnin.