V požaru v Istanbulu najmanj 29 mrtvih

Istanbul, 2. aprila - V požaru v stolpnici v Istanbulu je danes umrlo najmanj 29 ljudi, eden pa je huje poškodovan in se zdravi v bolnišnici, so sporočili iz urada guvernerja turške gospodarske prestolnice Davuta Güla. Oblasti so sprožile preiskavo, v povezavi s požarom pa so prijeli pet ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.