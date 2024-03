V požaru v stanovanjskem bloku na vzhodu Španije umrli trije ljudje

Alicante, 4. marca - V požaru, ki je ponoči izbruhnil v stanovanjskem bloku v mestu Villajoyosa v bližini Alicanteja, so umrli najmanj trije ljudje, med njimi en otrok, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočile lokalne oblasti. Gasilci so sicer požar uspeli hitro zajeziti in pogasiti.