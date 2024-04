Egiptovski predsednik al Sisi prisegel za tretji mandat

Kairo, 2. aprila - Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je danes pred parlamentom prisegel za tretji predsedniški mandat, s katerim bo na oblasti ostal do leta 2030. V nagovoru je obljubil, da bo uresničil želje naroda po izgradnji sodobne in demokratične države. Če si ne bo prizadeval za spremembo ustave, bo to njegov zadnji predsedniški mandat.