Na volitvah v Egiptu se Sisiju obeta tretji predsedniški mandat

pripravil Robert Petrovič

Kairo, 8. decembra - V Egiptu bodo od nedelje do torka potekale predsedniške volitve, ki pa najverjetneje ne bodo prinesle sprememb v politiki v državi. Ponovna izvolitev predsednika Abdela Fataha al Sisija se zdi praktično zagotovljena, čeprav se država pod njegovim vodstvom že vrsto let spopada z gospodarskimi težavami in obtožbami o kršenju človekovih pravic.