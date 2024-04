Upokojeni nadaljujejo delo predvsem zaradi veselja do dela in občutka produktivnosti

Ljubljana, 2. aprila - Nekaj manj kot desetina oseb se je po začetku prejemanja starostne pokojnine odločila za nadaljevanje dela, med njimi pa je bilo več moških kot žensk, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). Najpogostejši razlogi za takšno odločitev so bili veselje do dela in občutek produktivnosti, finančna potreba in ohranjanje socialne vključenosti.