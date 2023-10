Mednarodni dan boja proti revščini izpostavlja dostojno delo in socialno zaščito

Ljubljana, 17. oktobra - Humanitarne organizacije v Sloveniji ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti revščini, ki poteka pod geslom Dostojno delo in socialna zaščita: Dostojanstvo v praksi, opozarjajo na revščino med delovno aktivnim prebivalstvom. Zaradi draginje in neurejene stanovanjske politike so še posebej ogroženi tisti, ki živijo sami.