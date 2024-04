Pregled - šport, 1. 4. (ponedeljek)

Ljubljana, 1. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 1. aprila.

IRUN - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je z zmago začel dirko po Baskiji. V deset kilometrov dolgi vožnji na čas v Irunu si je olimpijski prvak v tej disciplini pred nadaljevanjem nabral sedem sekund naskoka pred Avstralcem Jayem Vinom ter deset pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem.

DOMŽALE - Slovenski nogometni prvoligaš Domžale in Dušan Kosić sta se dogovorila, da Ljubljančan ne bo več trener članskega moštva, so zapisali pri domžalskem klubu. Do nadaljnjega bo ekipo vodil Matej Podlogar.

BERLIN - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je znova postal klubski evropski prvak. V finalu zaključnega turnirja pred domačim občinstvom v Saarbrücknu je prispeval odločilno točko za zmago s 3:2 proti Borussii Düsseldorf. Nemška zasedba je s tem ubranila lanski naslov.

RIGA - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je po uvodni zmagi s 4:1 proti Poljski izgubila drugi dvoboj svetovnega prvenstva divizije I v Latviji. Varovanke selektorja Boštjana Kosa so v Rigi izgubile proti Slovakinjam, ki so bile boljše s 4:0. Naslednja tekma Slovenke čaka v sredo, ko se bodo pomerile z domačinkami.

NEW YORK - Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je bil izbran za igralca tedna v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Njegovo povprečje na zadnjih štirih tekmah, ki jih je Dallas dobil, je bilo 32,5 točke, 11 skokov in 9,5 podaje. Za Dončića je to 13. tovrstni naziv od leta 2019/20, kar je največ med vsemi igralci zahoda v tem obdobju.

TREVISO - Slovenski kolesar Gal Glivar, ki je član mlade ekipe UAE Team Emirates Gen Z, je v Italiji dobil 168 kilometrov dolgo enodnevno dirko Giro de Belvedere. Kot so zapisali organizatorji beneške klasike za mlade kolesarje, je 21-letni Glivar dosegel zmago, ki je mlademu Tadeju Pogačarju ni uspelo doseči.

SYDNEY - Portorožanka Ana Belac je naredila nov korak k uvrstitvi na olimpijske igre. Na golfskem turnirju evropske serije v Avstraliji z nagradnim skladom 300.000 evrov je zasedla 12. mesto, kar pomeni, da bo na novi računalniški lestvici izboljšala 343. mesto in se močno približala nastopu v Parizu.

PARIZ - Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva, ki je Sloveniji priborila mesto na olimpijskem turnirju v Parizu, je uspešno nastopila na veliki nagradi Thiaisa v Franciji. Devetindvajsetletnica je v mnogoboju zasedla tretje mesto, v finalih pa je dodala še zmagi s kiji in trakom, drugo mesto z žogo ter šesto mesto z obročem.

HOUSTON - Luka Dončić je v severnoameriški ligi NBA s 47 točkami, 12 skoki in sedmimi podajami vodil Dallas Mavericks do slavja v Houstonu nad Rockets s 125:107. To je bila sedma zaporedna zmaga ekipe slovenskega košarkarskega zvezdnika, obenem se je končal niz 11 zmag domačih.

LJUBLJANA - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je ostala na prvem mestu lestvice WTA. Slovenke so še naprej zunaj najboljše stoterice. Najvišje je sedaj Tamara Zidanšek, ki pa je izgubila devet mest in je 127.

LJUBLJANA - Mladi Italijan Jannik Sinner, ki je zmagal na turnirju serije masters v Miamiju, je na teniški lestvici ATP prvič v karieri napredoval na drugo mesto. Na vrhu je 419. teden začel Srb Novak Đoković. Od Slovencev sta med 500 najboljšimi še naprej le Blaž Rola na 457. in Bor Artnak na 491. mestu.