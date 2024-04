Pregled - svet, 1. 4. (ponedeljek)

GAZA - Okoli dva tedna po začetku vojaškega posredovanja v bolnišnici Al Šifa, največji v Gazi, je izraelska vojska zapustila kompleks. Ministrstvo za zdravje v Gazi je sporočilo, da so na območju bolnišniškega kompleksa odkrili več deset trupel. V času umika izraelskih sil je bilo po navedbah palestinskih oblasti in očividcev območje tarča zračnih napadov in obstreljevanja, s čimer so želeli zagotoviti kritje za umik sil. Ministrstvo za zdravje v Gazi je sporočilo, da so izraelske sile v celoti uničile območje in da bolnišnica ne more več nuditi oskrbe. Izraelska vojska je medtem še sporočila, da je od začetka vojne umrlo 600 izraelskih vojakov. Izraelska policija pa je sporočila, da je v okviru "protiteroristične akcije" na jugu Izraela aretirala sestro vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije.

ANKARA - Na lokalnih volitvah v Turčiji je v nedeljo slabila opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP), ki je osvojila 35 od 81 županskih položajev, med drugim v Istanbulu in Ankari. Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je prvič po letu 2002 pristala na drugem mestu, pa je morala priznati poraz. Erdogan je v prvi izjavi zagotovil, da bodo spoštovali odločitev državljanov.

BRUSELJ - Evropsko javno tožilstvo (EPPO) je od tožilstva v Liegu prevzelo preiskavo primera Pfizergate, ki preiskuje domnevne kršitve pri pogajanjih glede dobave cepiv proti covidu-19 med predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in izvršnim direktorjem ameriškega farmacevta Pfizer Albertom Bourlo. Komisija sicer doslej ni želela razkriti vsebine sporočil niti potrditi njihov obstoj.

DAMASK - V izraelskih napadih neposredno ob iranskem veleposlaništvu je umrlo najmanj osem ljudi, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Med ubitimi so vodja sil Al Kuds v Libanonu in Siriji, dva iranska svetovalca in pet članov iranske revolucionarne garde IRCG.

DUNAJ - Avstrijski kancler Karl Nehammer je zaradi suma vohunjenja nekdanjega uslužbenca obveščevalno-varnostne službe Egista Otta, ki so ga aretirali v petek, sklical svet za nacionalno varnost. Svet bo predvidoma zasedal 9. aprila. Nehammer je zatrdil, da je potrebno ustaviti ruske vohunske mreže, ki ogrožajo Avstrijo.

JERUZALEM - Protivladni protestniki v Jeruzalemu in Tel Avivu so v nedeljo zvečer na drugi zaporedni protestni večer, na katerem so se vrstili pozivi k izpustitvi talcev iz Gaze, blokirali glavni vpadnici v mesto. Policija je proti protestnikom, ki trdijo, da je bil protest najbolj množičen od začetka izraelskega obstreljevanja Gaze, uporabila vodni top. Več kot sto protestnikov se je medtem utaborilo pred parlamentom v Jeruzalemu, kjer so tudi postavili šotore.

JERUZALEM - Izraelski poslanci so potrdili zakon, ki omogoča vladi, da v Izraelu prepove katarsko televizijo Al Jazeera. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že pred sprejetjem zakona obljubil, da bo televizijo prepovedal nemudoma po potrditvi zakona v parlamentu. Zakon sicer omogoča prepoved predvajanje vsebine tujih kanalov in zaprtje njihovih pisarn v Izraelu, če ocenijo, da delovanje teh medijev škodi nacionalni varnosti.

DONECK - V eksploziji avtomobila bombe je v vzhodni ukrajinski regiji Lugansk umrl uradnik, ki ga je imenovala ruska vlada. Trenutno še preiskujejo okoliščine incidenta, so sporočili iz lokalne pisarne ruskega preiskovalnega odbora.

NIKOZIJA - Ciprska obalna straža je pred obalo otoka v nedeljo rešila 270 prebežnikov, ki so v ciprske vode v več čolnih pripluli iz Libanona. Prebežnike, večinoma državljane Sirije, so nastanili v begunskem taborišču v bližini Nikozije. Dan kasneje pa je obalna straža rešila še 150 prebežnikov.

LONDON - Prebežniki so preteklo zimo v rekordnem številu v čolnih prečkali Rokavski preliv, saj je po navedbah britanskega notranjega ministrstva število prečkanj v primerjavi s prejšnjo zimo za 42 odstotkov višje. Po podatkih notranjega ministrstva je v prvih treh mesecih letošnjega leta preliv prečkalo 5373 migrantov.

BERLIN - Pod Brandenburškimi vrati so se kmalu po polnoči, ko je začel v Nemčiji veljati zakon o delni legalizaciji konoplje za osebno rabo, zbrali kadilci in proslavili novi zakon. Nemci lahko po novem v javnosti posedujejo do 25 gramov konoplje in doma gojijo do tri rastline za osebno rabo.

ZAKOPANE/CELOVEC/ŽENEVA - Na Poljskem je zaradi v neurju podrtega drevja umrlo najmanj pet ljudi, med njimi dva otroka. Nevihtno vreme je povzroča nevšečnosti tudi v Avstriji. Zaradi podrtega drevja je zaprtih več cest. Civilna zaščita pa je med drugim za več delov avstrijske Koroške izdala opozorilo, naj ljudje ne zapuščajo domov, če to ni nujno. Na avstrijskem Štajerskem pa je bilo zaradi škode na omrežju brez elektrike okoli 4000 gospodinjstev. Medtem v delih Švice, Avstrije in Italije opozarjajo na nevarnost snežnih plazov v Alpah.

ATENE - Vročinski val, ki je s saharskim peskom danes zajel Grčijo, je v največji grški mesti Atene in Solun prinesel temperature blizu 30 stopinj Celzija, na otoku blizu prestolnice so namerili 31 stopinj. Vremenske razmere prebivalcem povzročajo dihalne težave.