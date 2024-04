V pozdrav zakonu, ki legalizira konopljo, zbor kadilcev pod Brandenburškimi vrati

Berlin, 1. aprila - Pod berlinskimi Brandenburškimi vrati so se kmalu po polnoči, ko je začel v Nemčiji veljati zakon o delni legalizaciji konoplje za osebno rabo, zbrali kadilci in proslavili novi zakon. Nemci lahko od danes v javnosti posedujejo do 25 gramov konoplje in doma gojijo do tri rastline za osebno rabo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.