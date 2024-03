Pregled - šport, 31. 3. (nedelja)

ANTWERPEN - Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel je postal zmagovalec spomenika po Flandriji. Na največji belgijski klasiki je tekmece strl 45 km pred koncem in slavil 48. zmago v karieri. Zanj je bila to že tretja zmaga po Flandriji, s čimer se je na večni lestvici na vrhu izenačil še s šestimi kolesarji. Slovenski as Matej Mohorič je po solidni vožnji nato na mokrih cestah padel in moral v bolnišnico na šivanje, je na družbenem omrežju X sporočilo njegovo moštvo Bahrain-Victorious. Preostala Slovenca na dirki Luka Mezgec in Matevž Govekar sta prav tako odstopila.

ANTALYA - Slovenska telovadka Tjaša Kysselef, ki se je to sezono vrnila po operaciji in dolgotrajnem okrevanju, je na prvem svetovnem izzivu sezone v Antalyi zmagala na preskoku. Kysselef je v današnjih finalih po orodjih slavila s 13,017 točke. To je bila zanjo peta zmaga v svetovnem pokalu v karieri in obenem prva po Kairu 2022. Kysselef je zmagala pred uzbekistansko veteranko Oksano Čusovitino na drugem in Madžarko Greto Mayer na tretjem mestu.

Uspešno je v finalu nastopila tudi Lucija Hribar. Slovenska olimpijka je na dvovišinski bradlji po besedah trenerke Nataše Retelj prikazala izjemno lep nastop, ocena 13,333 točke pa ji je v močni konkurenci prinesla peto mesto.

ANTALYA - Slovenska judoistka Metka Lobnik je na grand slamu v Antalyi v Turčiji osvojila sedmo mesto v kategoriji do 78 kg. Lobnik se je uvrstila v repasaž, kjer ji je nasproti stala Italijanka Giorgia Stangherlin. Ta je v prvi minuti rednega dela povedla z metom za vazari in borbo dobila v zadnji minuti še z drugim vazarijem. Slovenska predstavnika v odprti kategoriji Enej Marinič in Vito Dragič pa sta poslovila po tretjem krogu. Prvi je dobil dvoboja proti Nemcu Losseni Koneju v prvem in Mongolcu Tsetsentsengelu Odkhuuju v drugem krogu, nato pa izpadel proti Rusu Valeriju Endovickiju, drugi pa je bil v prvem krogu prost, nato ugnal Mongolca Perenleijamtsa Usukhbayarja, izpadel pa proti Fincu Marttiju Puumalainenu.

-

NEWCASTLE - Slovenska golfistka Ana Belac je na turnirju ženske evropske serije (LET) ob zahodni avstralski obali na igriščih Magenta Shores zasedla končno 12. mesto. Na turnirju z nagradnim skladom 300.000 evrov je tridnevno tekmovanje končala s petimi udarci pod parom, po dveh dneh pa je za 27-letnico kazalo še nekoliko bolje. Belac je namreč po dveh dneh zasedala sedmo mesto s sedmimi udarci pod parom igrišča, ki je pri 72 udarcih. Zadnji dan je s 74 udarci nekoliko nazadovala, a kljub temu zasedla 12. mesto. V žep je tako pospravila 6150 evrov.Za Belac je bila to najboljša uvrstitev v sezoni. Pred tem je bila v Maroku 24., v Keniji pa se ni uvrstila v rez s 102. mestom.Na turnirju ob avstralski zahodni obali je nastopila tudi Katja Pogačar, ki je z 216 udarci oziroma natanko parom igrišča zasedla končno 34. mesto (2419 evrov).

RIGA - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je z zmago začela nastope na svetovnem prvenstvu divizije I skupine B v Latviji. Varovanke selektorja Boštjana Kosa so v Rigi proti Poljakinjam slavile s 4:1 in dosegle pomembno zmago v boju za obstanek v tem rangu tekmovanja, kar je tudi cilj tokratne odprave.Za Slovenke je Pia Pren z igralko več zadela že v četrti minuti. Poljakinje so izenačile vsega minuto kasneje po golu Julie Zielinske. Slovenke so znova vodile po golu Tamare Svetina v 16. minuti.V drugem delu je bila že po slabih dveh minutah uspešna Julija Blazinšek, v četrti minuti zadnje tretjine pa je gol dosegla še Arwen Nylaander za končnih 4:1.

SAARBRÜCKEN - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić bo na velikonočni ponedeljek s svojim Saarbrücknom spet igral v finalu lige prvakov. Branilci naslova so si to zagotovili na zaključnem turnirju v svoji domači dvorani, potem ko so v polfinalu po ogorčenem boju s 3:2 premagali Ulm. Hrastničan je prispeval odločilno točko, ko je s 3:0 premagal večkratnega evropskega prvaka Dimitrija Ovčarova.Prvi svoj dvoboj pa je izgubil, s 3:1 ga je premagal Šved Truls Möregardh. Poleg Jorgića v ekipi igrata še Patrick Franziska in Romun Eduard Ionescu, oba sta osvojila po točko. Prvi proti Ovčarovu, drugi pa proti Nigerijcu Quadriju Aruni.

SAN LUIS PATOSA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je zmagovalka turnirja serije WTA 125 v mehiškem mestu San Luis Potosi. Skupaj z Madžarko Anno Bondar pa zadnjih dveh obračunov sploh nista odigrali, saj sta tako polfinalni kot finalni tekmici dvoboj predali še pred začetkom. Šestindvajsetletna Konjičanka je na turnirju, ki sicer ne spada na najvišjo raven turnirjev WTA, nastopila tudi med posameznicami in izpadla v drugem krogu. Od Slovenk je med posameznicami nastopila tudi Dalila Jakupović in izpadla v prvem krogu.

MIAMI - Italijanski teniški as Jannik Sinner je zmagovalec turnirja serije masters v Miamiju. V tretjem finalu v Miamiju je 22-letnik iz San Candida za prvo lovoriko ugnal Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:3, 6:1 po uri in 14 minutah. Mladi Italijan bo na ponedeljkovi računalniški lestvici ATP prvič v karieri napredoval na drugo mesto, osvojil pa je 13. lovoriko v 17. finalu. Letošnje razmerje zmag in porazov zdaj pri Sinnerju znaša 22-1. Za Dimitrova je bil finale v Miamiju tretji na mastersih, doživel je dva poraza. Skupno je v jubilejnem 20. finalu enajstič izgubil.

NAIROBI - Svetovni prvak zadnjih dveh sezon Finec Kalle Rovanperä je zanesljivo slavil na reliju po Keniji, tretji preizkušnji sezone 2024. Večji del naloge je dirkač Toyote opravil že po petkovih brezhibnih vožnjah po kenijskih brezpotjih ter včeraj in danes zadržal veliko prednost pred zasledovalci.

Drugo mesto je na koncu pripadlo Japoncu Takamotu Katsuti s Toyoto, ki je za Rovanperäjem zaostal 1:38 minute. Tretji je bil Fordov vooznik Francoz Adrien Formaux z zaostankom 2:25 minute.Dvakratni zaporedni svetovni prvak Rovanperä sicer letos ne nastopa na vseh dirkah, ampak le na določenih izbranih. V seštevku je trenutno peti z 31 točkami. Na razpredelnici je še naprej prvi Belgijec Neuville s 67 točkami, sledita pa mu Evans z 61 in Fourmaux s 46.

LJUBLJANA - Odbojkarski klub ACH Volley Ljubljana je prek družbenih omrežjih javnost obvestil, da so prekinili sodelovanje z igralcem, potem ko se je izkazalo, da je užival marihuano. Kot so zapisali, je bil razlog prekinitve pozitiven test igralca na doping na preverjanju po pokalni tekmi 6. marca v Mariboru. Odbojkar, gre za Danijela Konciljo, je o tem obvestil vodstvo slovenskih prvakov, ki se je nemudoma odzvalo in s Konciljo enostransko prekinilo pogodbo. V igralčevem testu so odkrili presnovek prepovedane snovi THC oziroma marihuane. Koncilja je leta 2015 s slovensko reprezentanco osvojil srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v Bolgariji.

CALGARY - Moštvo Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL vpisalo drugi zaporedni poraz. Kralji so v gosteh pri Calgary Flames doživeli poraz z 2:4. Kapetan kraljev Anže Kopitar se je tokrat vpisal med strelce. Kopitar je zadel proti koncu druge tretjine ob moštveni premoči na ledu za delni izid 2:3. Kralje do konca rednega dela sezone čaka še devet tekem. Naslednja že v torek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo igrali v gosteh pri Winnipegu, ki je trenutno v razvrstitvi zahodne konference pred kralji.