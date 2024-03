Pregled - svet, 31. 3. (nedelja)

GAZA - Med trajajočimi diplomatskimi prizadevanji za mir na Bližnjem vzhodu Izrael nadaljuje s smrtonosnimi napadi na Gazo, kjer je bilo ponoči skupno ubitih 75 ljudi. Čez dan so nato izraelske sile napadle dvorišče bolnišnice Al Aksa v mestu Deir al Balah v osrednji Gazi. Po navedbah lokalnih oblasti so letala zadela dva šotora, ki so ju uporabljali novinarji in razseljeni civilisti. Izraelska vojska medtem trdi, da je zadela poveljniški center oborožene skupine Islamski džihad. Ubite so bile najmanj štiri osebe.

KIJEV - Rusija je ponoči nadaljevala z napadi na Ukrajino, kjer se zaradi uničene energetske infrastrukture več regij sooča z električnimi mrki. Zračna obramba je nad Ukrajino prestregla 18 ruskih izstrelkov. Kot je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, pa je ponoči bila aktivna tudi tamkajšnja zračna obramba, ki je sestrelila najmanj 13 ukrajinskih raket.

VATIKAN - Papež Frančišek je v tradicionalni poslanici ob veliki noči opozoril na vojne v svetu in spomnil na žrtve številnih konfliktov. Na Trgu sv. Petra v Vatikanu, kjer se je zbralo na deset tisoče vernikov, je pozval k prekinitvi ognja v Gazi in dostopu humanitarne pomoči v tej palestinski enklavi. Spomnil je tudi na vojno v Ukrajini. Praznična bogoslužja je vodil po tem, ko se v petek ni udeležil križevega pota v rimskem Koloseju, kar je znova sprožilo ugibanja glede njegovega zdravstvenega stanja.

SOFIJA/BUKAREŠTA - Bolgarija in Romunija sta se delno pridružili schengenskemu območju, potem ko sta o tem decembra lani dosegli dogovor z Avstrijo, nato pa so njuno delno pridružitev soglasno potrdile vse članice EU. Po novem je odpravljen nadzor na letališčih in pristaniščih dvojice držav na mejah z drugimi članicami schengenskega območja.

ANKARA - Turki so izbirali župane in člane svetov v 81 provincah. Največja bitka je že tradicionalno potekala za 16-milijonski Istanbul, kjer kaže na zmago aktualnega župana iz vrst opozicije. Na volilni dan je prišlo do več izbruhov nasilja. Spor v zvezi z volitvami je v mestu Diyarbakir na večinsko kurdskem jugovzhodu Turčije prerasel v obračun, med katerim je bila ubita ena oseba, še enajst je ranjenih. Podoben incident so zabeležili v provinci Siirt, kjer je prav tako umrl en človek.

DAMASK - V eksploziji avtomobila bombe v mestu Azaz na severu Sirije je v soboto umrlo najmanj osem ljudi, več kot 20 je bilo ranjenih, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Bomba je eksplodirala na tržnici v času, ko je bilo na njej veliko ljudi. Za zdaj ni jasno, kdo stoji za napadom v kraju, ki leži blizu turške meje in ga vodijo proturške uporniške sile.

TEL AVIV/AMAN - V soboto zvečer je več tisoč Izraelcev na ulicah večjih mest pozivalo k predčasnim volitvam in sklenitvi dogovora za izpustitev talcev iz Gaze. Opozicija za prihodnje dni načrtuje nove proteste. Drugod po Bližnjem vzhodu, natančneje v sosednji Jordaniji in pa Iraku, so v soboto potekali veliki shod v znak solidarnosti s Palestinci.

SOFIJA - Bolgarski predsednik Rumen Radev je v soboto po treh neuspelih poskusih oblikovanja nove vlade vodenje tehnične vlade zaupal predsedniku računskega sodišča Dimitarju Glavčevu. Začasna vlada bo državo vodila do vnovičnih predčasnih parlamentarnih volitev, že šestih v zadnjih treh letih.

PLITVICE - Če ustavno sodišče razveljavi volitve, bo to državni udar, je sporočil hrvaški predsednik Zoran Milanović, ki ne skriva namere, da bo v primeru zmage opozicije zasedel premierski stolček. Kot je prepričan, je opozorilo sodnikov, da se kot aktualni predsednik ne sme potegovati za mesto predsednika vlade, protiustavno. Parlamentarne volitve, ki na Hrvaškem tradicionalno potekajo ob nedeljah, se bodo tokrat po Milanovićevi odločitvi odvile v sredo, 17. aprila.

MOSKVA - V Rusiji so zaradi obtožb o ekstremizmu pridržali lastnika priljubljenega gejevskega bara v mestu Orenburg, so sporočile skupine za človekove pravice. Gre za primer zatiranja skupnosti LGBTQ, potem ko so ruske oblasti novembra lani mednarodno gibanje LGBT označile za ekstremistično. Čeprav gibanje s tem imenom v Rusiji ne obstaja, so s tem omogočili sodni pregon in visoke zaporne kazni za pripadnike LGBTQ skupnosti.

LIMA - Policija je v noči na soboto preiskala dom in pisarno perujske predsednice Dine Boluarte zaradi suma neupravičenega bogatenja. Preiskava se nanaša na nepojasnjen izvor več luksuznih ur znamke Rolex. Boluarte je racijo v okviru preiskave domnevne korupcije obsodila kot samovoljno in neustavno.

LONDON - Britanski kralj Karel III. se je skupaj s soprogo kraljico Camillo udeležil maše v cerkvi v Windsorju. To je bil njegov prvi večji javni nastop, potem ko je kraljeva palača februarja razkrila, da ima raka. Bogoslužja pa se niso udeležili prestolonaslednik princ William, njegova žena Kate in njuni otroci. Valižanska princesa je nedavno objavila, da se zdravi zaradi raka in prejema preventivno kemoterapijo.