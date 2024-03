Škofje v poslanicah zaželeli blagoslovljene in mirne velikonočne praznike

Ljubljana, 30. marca - Škofje Katoliške cerkve v Sloveniji so v poslanicah vsem zaželeli blagoslovljene in mirne velikonočne praznike. Kot so zapisali, velikonočni teden obelodani krhkost človeškega življenja, ob tem pa so poudarili Kristusovo zmagoslavje, ljubezen, mir, medsebojno spoštovanje in veselje.