V boju za položaj hrvaškega premierja enakovredna rivala, oba z izkušnjami vodenja vlade

piše dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 14. aprila - Predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković ter predsednik države in nekdanji predsednik SDP Zoran Milanović sta najverjetnejša mandatarja za sestavo nove hrvaške vlade po parlamentarnih volitvah 17. aprila. Plenković pričakuje tretji zaporedni mandat, Milanović pa drugega, potem ko je že vodil vlado med letoma 2011 in 2015.