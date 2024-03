Levi in desni volivci pred volitvami na Hrvaškem zaradi Milanovića strnili vrste, analitiki pričakujejo novo presenečenje

pripravila dopisnica STA iz Zagreba Tina Bernik

Zagreb, 27. marca - Hrvaški volivci z levega in desnega pola so z vključitvijo predsednika države Zorana Milanovića v parlamentarne volitve strnili vrste, zato raste tako podpora HDZ kot SDP, se strinjata politična poznavalca Božo Skoko in Petra Maretić Žonja. Opozarjata da bo moral Milanović spremeniti dosedanji pristop in da zagotovo pripravlja novo presenečenje.