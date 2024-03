Napadalci začasno onemogočili spletno stran RTV Slovenija

Ljubljana, 29. marca - Na RTV Slovenija so v četrtek v poznih popoldanskih urah zaznali t. i. DDoS napad na spletno stran rtvslo.si, so potrdili za STA. Spletno mesto je po polnoči spet delovalo, saj so hitro zaščitili sisteme in uspešno preprečili morebitno večjo škodo. V Uradu vlade za informacijsko varnost menijo, da so takšni dogodki verjetno politično motivirani.