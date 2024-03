Na čebelarskih razpisih so sredstva še na voljo

Ljubljana, 29. marca - Na več javnih razpisih za čebelarje so še vedno na voljo neporabljena sredstva. Tako je na razpisih za sofinanciranje obnove tipičnih čebelnjakov, zdravil in sadik medovitih rastlin. So pa vloge presegle razpisana sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, zato jih bodo tu povečali.