Ministrstvo objavilo več razpisov za čebelarje

Ljubljana, 13. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo več razpisov za čebelarje, med drugim za sofinanciranje sadik medovitih rastlin, sofinanciranje zdravil ter za obnovo čebelnjakov in nakup čebelarske opreme v programskem letu 2024. Razpisi bodo odprti med marcem in julijem 2024.