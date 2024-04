Tedenski pregled - svet od 29. 3. do 4. 4.

Ljubljana, 5. aprila - V Gazi je bilo v izraelskem napadu ubitih sedem humanitarnih delavcev. Po zračnem napadu na iranski konzulat v Damasku je Teheran napovedal odziv. Na sedežu Nata so obeležili 75-letnico ustanovitve zavezništva. V EU je odmevalo razkritje poskusov vplivanja Rusije preko portala Voice of Europe. Bolgarija in Romunija sta se delno pridružili schengnu.