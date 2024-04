Tedenski pregled - Slovenija od 29. 3. do 4. 4.

Ljubljana, 5. aprila - Temperatura pred evropskimi volitvami se počasi stopnjuje, premikov v številnih odprtih stavkah pa ni, tudi pri zdravniški stavki, kjer sta vlada in Fides za teden dni podaljšala postopek mediacije. Vlada naj bi še ta mesec odločala o odstranitvi prvih objektov po lanski avgustovski ujmi. V krški nuklearki so začeli redni letni remont.

PETEK, 29. marca

LJUBLJANA - Zunanja ministrica Tanja Fajon je v pogovoru z novinarji dejala, da je prvi cilj trajno premirje v Gazi, sicer pride na vrsto priznanje Palestine. Po njenih besedah je Slovenija v dogovoru z najmanj tremi državami članicami EU, da se gre v razmeroma kratkem času v priznanje Palestine, če premirja ne bo.

NEW YORK/LJUBLJANA - Pred 20 leti je Slovenija postala članica zveze Nato v okviru največje širitve v 75-letni zgodovini zavezništva. Zunanji ministri Slovenije, Bolgarije, Estonije, Latvije, Litve, Romunije in Slovaške so v skupni izjavi poudarili, da zavezništvo ostaja močno in ima odprta vrata za nadaljnjo širitev.

LJUBLJANA - Potem ko so ukinili delovanje spletnega portala Voice of Europe, saj naj bi bil orodje ruske propagande v EU, so v SDS, katerih politiki so dali več intervjujev za ta medij, zatrdili, da so njihovi predstavniki v intervjujih podali proukrajinska stlišča, prav tako pa niso prejeli nobenega plačila.

LJUBLJANA - Javnofinančni primanjkljaj v 2023 je po podatkih statističnega urada znašal 1,587 milijarde evrov oz. 2,5 odstotka BDP, kar je 114 milijonov evrov oz. 0,5 odstotne točke manj kot v letu 2022. Tudi javni dolg se je kljub nominalnemu povišanju v deležu BDP znižal in s 43,67 milijarde evrov imel 69,2-odstotni delež v BDP.

LJUBLJANA - Inflacija je marca v letni primerjavi znašala 3,6 odstotka. V primerjavi s februarjem so bile cene višje za 0,2 odstotka. Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila marca 3,4-odstotna, medtem ko je marca 2023 znašala kar 10,4 odstotka.

LJUBLJANA - V Sloveniji so se nadaljevali kibernetski napadi na spletne strani različnih ustanov, med njimi RTVS. Ruska hekerska skupina Cyber Army Russia Reborn je objavila anonimni video, v katerem se Sloveniji opravičujejo za napade, a da je razlog slovenska pomoč Ukrajini.

LJUBLJANA - Družbeniki družbe Geoplin so na skupščini z mesta glavnega direktorja družbe odpoklicali Matijo Bitenca. Direktor družbe ostaja Simon Urbancl, ki to funkcijo opravlja od oktobra 2023.

LJUBLJANA - Kmetijsko ministrstvo je sporočilo, da se projekt popisa košarice osnovnih skupin živil končuje. Inflacija se umirja, cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile marca na letni ravni višje za 0,9 odstotka.

MARIBOR - Akcijo onesposobitve neeksplodirane 250 kilogramov težke letalske bombe iz druge svetovne vojne, ki so jo našli med gradbenimi deli v mariborski četrti Tezno, bodo pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi izvedli 7. aprila. Takrat bo moralo svoje domove zapustiti okoli 50 ljudi.

SOBOTA, 30. marca

LJUBLJANA - Zunajparlamentarna stranka Resnica Zorana Stevanovića je predstavila kandidatno listo za evropske volitve, na kateri sta poleg Stevanovića tudi igralka Tanja Ribič in pisatelj Branko Gradišnik. Po poročanju Dela in 24 ur naj bi imelo več njenih članov stike s sodelavci izgnanega namestnika ruskega vojaškega atašeja v Sloveniji Sergeja Lemeševa, a prorusko umerjenost v stranki zanikajo.

NEDELJA, 31. marca

LJUBLJANA/NOVO MESTO - Praznik velike noči so pospremile velikonočne maše. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je v pridigi dejal, da praznik Jezusovega vstajenja nikakor in na noben način ni samoumeven in da današnji svet potrebuje upanje in življenje. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je poudaril, da je velika noč praznik pravega in resničnega življenja. V pridigi se je dotaknil tudi aktualnih razprav o evtanaziji in se zavzel za nedotakljivost vsakega človeškega življenja.

LJUBLJANA - Premier Robert Golob je v velikonočni poslanici poudaril, da je simbolika velike noči močna, da nam govori o odnosu posameznika do skupnosti in o nujnosti mirnega premagovanja nasprotij.

PONEDELJEK, 1. aprila

KRŠKO - V Nuklearni elektrarni Krško so na velikonočni ponedeljek začeli prvi redni remont po lanskem podaljšanju obratovalne doba elektrarne do leta 2043. Med remontom bodo izvedena večja vzdrževalna dela, med drugim veliki remont glavnega električnega generatorja, tehnološke izboljšave, zamenjali bodo tudi gorivo. Stal bo okoli 100 milijonov evrov, predvidoma bo končan do 1. maja.

IRUN/BILBAO - Kolesar Primož Roglič je z zmago začel dirko po Baskiji. V tretji etapi v sredo je pred koncem grdo padel, a ohranil skupno vodstvo in se odločil za nadaljevanje nastopov. Dan kasneje se je zapletel v strahovit množičen padec v četrti etapi, v kateri sta jo grdo z več zlomi skupila tudi ostala glavna favorita Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Remco Eevenepoel, Roglič pa jo je odnesel z odrgnjeno kožo, ampak brez zloma kosti.

TOREK, 2. aprila

LJUBLJANA - Na kranjskem okrožnem sodišču niso dosegli poravnave v 78 milijonov evrov vredni odškodninski tožbi Adrie Airways proti nekdanjima poslovodečima Arneju Schusterju in Holgerju Kowarschu. Adria, tedaj v lasti nemškega sklada K4 Invest, je oktobra 2019 razglasila stečaj. Stečajni upravitelj Janez Pustatičnik obema nekdanjima menedžerjema očita, da sta kršila insolvenčno zakonodajo, saj naj bi vedela, da je Adria insolventna, a nista ukrepala, s čimer naj bi oškodovala tudi upnike. Narok za glavno obravnavo je 12. julij.

LJUBLJANA - Predsednik SDS Janez Janša je zatrdil, da je na podlagi dokumentov, ki jih je evropski poslanec Milan Zver uspel pridobiti o lanskem obisku evropske komisarke Vere Jourove v Sloveniji, potrjen sum o njenem vmešavanju v notranje in ustavnopravne zadeve Slovenije. Pri srečanju s predsednikom ustavnega sodišča Matejem Accettom deset dni po odločitvi sodišča, da zadrži izvajanje novele zakona o RTV, naj bi šlo za nedopusten politični pritisk. Navedbe so na ustavnem sodišču zavrnili in tako kot pri Evropski komisiji zatrdili, da se Accetto in Jourova nista pogovarjali o noveli zakona.

LJUBLJANA - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je obsodilo "še en smrtonosen napad na humanitarne delavce v Gazi", potem ko je bilo v izraelskem zračnem napadu v tej palestinski enklavi v ponedeljek med dostavo pomoči ubitih sedem humanitarnih delavcev ameriške nevladne humanitarne organizacije World Central Kitchen.

LJUBLJANA - Ministrstvo za naravne vire in prostor je konec marca zavrnilo vlogo za gradbeno dovoljenje za 35 vetrnih elektrarn na Pohorju, vlogo za še 21 dodatnih na Rogli pa je investitor umaknil sam. Investitor ima še možnost upravnega spora in ponovne vložitve umaknjene vloge.

LJUBLJANA - DZ je sprejel novelo zakona o javni rabi slovenščine, s katero vlada zakon po 20 letih približuje digitalni dobi. Novela predvideva, da bo raba slovenščine omogočena tudi v najsodobnejših elektronskih napravah in storitvah, podjetjem pa daje na voljo prehodno obdobje.

MOJSTRANA - Gorenjski policisti so med reševalno-iskalno akcijo na območju severne stene Triglava našli mrtva državljana Srbije, ki naj bi med plezanjem zdrsnila v globino.

LJUBLJANA - Znani so prejemniki najvišjih nacionalnih nagrad in priznanj za likovno in vizualno umetnost, nagrad Riharda Jakopiča. Za življenjsko delo jo bo dobila Ančka Gošnik Godec, nagrado pa je prejel Jurij Kalan.

NOVA GORICA - Na Pristavi pri Novi Gorici so po prenovi odprli Rafutski park, za kar so namenili več kot 2,8 milijona evrov. Prenovi parka bo sledila še prenova Laščakove vile sredi parka. Zanjo je že namenjenih 4,1 milijona evrov.

SREDA, 3. aprila

LJUBLJANA - V SD menjav v ministrski ekipi po kongresu 13. aprila, na katerem se bo za vodenje stranke potegovala trojica kandidatov, med katero pa ni sedanje predsednice stranke in zunanje ministrice Tanje Fajon, ne načrtujejo. Ob informacijah, da naj bi premier Robert Golob vztrajal, da so prvaki strank koalicije tudi člani vlade, v SD pričakujejo spoštovanje odločitev stranke. Po kongresu bo tudi čas za reševanje morebitnih odprtih vprašanj v koaliciji, so prepričani.

LJUBLJANA - Gibanje Svoboda še vedno dopolnjuje kandidatno listo za evropske volitve. Soglasje h kandidaturi je umaknil aktualni evropski poslanec Klemen Grošelj, ki svoje odločitve ne komentira. Na listi so tako še tri nepopolnjena mesta. Odprto naj bi za zdaj ostajalo tudi prvo mesto na listi, premier Robert Golob pa naj bi si želel, da v kampanji aktivno sodeluje tudi kandidat za potencialnega evropskega komisarja.

LJUBLJANA - Levica, ki ji doslej še ni uspel preboj v Evropski parlament in se bo na evropske volitve tokrat podala tretjič, naj bi nosilno mesto na listi po neuradnem predlogu dodelila poslanki Nataši Sukič. Na njej naj bi bili med drugim državna sekretarja Dan Juvan in Luka Omladič ter umetnostna zgodovinarka Zdenka Badovinac, zadnje mesto pa bo zasedel nekdanji koordinator stranke in sedanji minister za delo Luka Mesec.

CELJE/LJUBLJANA - Ob 90. dnevu izteka roka, ki ga je ustavno sodišče vladi in DZ postavilo za odpravo kršitve materialne neodvisnosti sodnikov in načela delitve oblasti, so sodniki za eno uro znova protestno prekinili delo ter znova opozorili na vladavino prava. Iz kabineta premierja so sporočili, da se bodo glede ureditve plačne problematike v sodstvu sestali v petek. Že četrto sredo zapored so stavkali zaposleni na upravnih enotah.

LJUBLJANA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v DZ poslala predlog kandidatov za slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu. Za sodnika z mandatom od junija 2025 predlaga Boštjana Zalarja, Vasilko Sancin ter Aleša Galiča.

LJUBLJANA - Državni sekretar Boštjan Šefic, ki vodi vladno službo za obnovo po poplavah in plazovih, je dejal, da bo vlada predvidoma še ta mesec odločala o odstranitvi prvih objektov po lanskih ujmah. Gre za 36 stanovanjskih objektov, ki niso primerni za življenje. Nadomestitvene objekte bi začeli graditi v drugi polovici leta, kdaj bodo vsi ljudje preseljeni, pa zdaj ni mogoče napovedati, je dejal Šefic. Skupaj je kot potencialno ogroženih evidentiranih blizu 350 objektov, številka pa še ni dokončna.

LJUBLJANA - Republiški stanovanjski sklad je v času izvajanja resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025 zagotovil 4870 stanovanj, še 1780 jih je v gradnji ali v načrtu. Z lastnimi investicijami je zagotovil okoli 1300 in s sofinanciranjem občin 1000 stanovanj, na trgu jih je kupil 400, še 2000 jih je dobil z nakupom trboveljske družbe Spektra. Ob izhodiščnih 3400 stanovanjih v letu 2015 bi tako lahko celo nekoliko presegel ciljnih 10.000 stanovanj do leta 2025.

LJUBLJANA - Avtomobilska industrija se vse bolj potrjuje kot pomembna inovatorka za zeleno in digitalno preobrazbo, so ocenili na inovacijski konferenci Misije GREMO. Projekt za prehod na električno mobilnost v panogi po navedbah sodelujočih kaže konkretne rezultate. Vlada je lani projektu obljubila do 200 milijonov evrov državne podpore v petih letih, doslej je prejel 10 milijonov. Premier Robert Golob je zagotovil, da lahko še naprej računa na državno podporo.

PARIZ/NOVO MESTO - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault bo v okviru svoje enote električnih vozil Ampere ta mesec zagnal inženirska dela na cenovno bolj dostopnem modelu novega električnega twinga, množična proizvodnja pa bo stekla leta 2026 v Renaultovi tovarni Revoz v Novem mestu, je informacije neimenovanih virov povzela tiskovna agencija Reuters.

LJUBLJANA - Veljati je začela novela zakona o varstvu okolja, ki prinaša strožje zahteve glede izpustov iz naprav za sosežig, kot je cementarna Salonit Anhovo.

KRANJ - Okrožno sodišče je konec marca 53-letnega moškega z območja Gorenjske, ki je dolga leta sistematično fizično in spolno zlorabljal hčerki svoje zunajzakonske partnerice in zlorabo snemal, obsodilo na 30 let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

LJUBLJANA - Eden najvplivnejših mednarodnih vodnikov v svetu gastronomije Gault&Millau je štiri kape in s tem naziv najboljše v Sloveniji letos podelil desetim restavracijam. Šef leta 2024 je postal David Žefran iz kranjskogorske restavracije Milka, šef prihodnosti pa Ago Špacapan iz Špacapanove hiše v Komnu.

ČETRTEK, 4. aprila

BRUSELJ - Zunanji ministri Nata so potrdili zamisel o dolgoročni trajnostni pomoči Ukrajini, podrobnosti pa naj bi se uredile do julijskega vrha v Washingtonu, je povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Fajonova se je sestala tudi z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinkenom, s katerim sta razpravljala o Bližnjem vzhodu in Ukrajini.

BRUSELJ - Na slovesnosti ob 75-letnici zveze Nato so zaznamovali tudi obletnice pridružitve več držav, tudi Slovenije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v nagovoru dejala, da Sloveniji članstvo v Natu skupaj s članstvom v EU daje varnost in stabilnost ter priložnost, da spodbujamo stabilnost in varnost v naši neposredni soseščini Zahodnega Balkana.

LJUBLJANA - Potem ko se je iztekel dogovorjeni rok za mediacijo med vlado in zdravniškim sindikatom Fides, ki stavka že od 15. januarja, je vlada na seji podala soglasje k podaljšanju postopka mediacije za teden dni. V Fidesu so podali soglasje za podaljšanje mediacije za še eno srečanje.

LJUBLJANA - Spletni portal Necenzurirano je objavil seznam najbolje plačanih zdravnikov v UKC Ljubljana v decembru 2020, na vrhuncu epidemije covida. Seznam, katerega objavo je odredilo sodišče, kaže, da so nekateri zdravniki tisti mesec zaslužili več kot 20.000 evrov, med njimi tudi vodilni predstavnik Fidesa.

LJUBLJANA - Za dodeljevanje spodbud za obnovljive vire energije in trajnostno mobilnost fizičnim osebam bo prek Borzena v 12 pozivih razpisanih 80 milijonov evrov. Skupaj s sredstvi za pomoč pri naložbah v obnovljive vire energije za pravne osebe bo v treh letih prek Borzena za obnovljive vire na voljo 271 milijonov evrov, je dejal minister za okolje Bojan Kumer.

LJUBLJANA - Število registriranih brezposelnih se je vnovič znižalo. Ob koncu marca se je spustilo na 46.877, kar je 5,7 odstotka manj kot februarja in 6,9 odstotka manj kot marca lani, so sporočili iz Zavoda RS za zaposlovanje.

LJUBLJANA - V 88. letu starosti je umrl dolgoletni voditelj Dnevnika na Televiziji Slovenija Janez Čuček.