Pregled - šport, 28. 3. (četrtek)

TREBNJE - Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance, Črnogorec Dragan Adžić, je na novinarski konferenci v Trebnjem razkril seznama varovank za nastop v kvalifikacijah za letošnje evropsko prvenstvo in prihajajoče olimpijske kvalifikacije v Neu-Ulmu v Nemčiji. Proti Latviji bodo priložnost dobile tudi nekatere mlajše igralke. Slovenke se bodo na pripravah za aprilski cikel tekem zbrale v ponedeljek, 1. aprila. Pred odhodom v Nemčijo, kjer si bodo skušale priigrati prvi olimpijski nastop, bodo odigrale še tekmi zadnjega cikla kvalifikacij za EP proti Latviji v gosteh (4. april) in Italiji na Kodeljevem (7. april). Po kvalifikacijskih tekmah Adžićeve varovanke čaka najbolj pomemben del leta, nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Turnir v Nemčiji bo na sporedu med 11. in 14. aprilom. V Neu-Ulmu se bodo Slovenke najprej pomerile proti domačinkam, nato pa po dnevu premora sledita še dvoboja proti Paragvaju in Črni gori.

LJUBLJANA - Prireditelji evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Tacnu, ki se bo uradno začelo 15. maja, kljub občasnim udarcem - zadnjega so prejeli z vnovičnim naraščanjem Save, zaradi katerega so dela zastala vsaj za štiri dni, dobivajo boj z naravo. Prepričani so, da bodo do 20. aprila pripravili progo, da bo na njej mogoče tekmovati. Za treninge pa bodo tudi po zagotovilih ljubljanskega župana Zorana Jankovića progo usposobili že prej, saj morajo vadbo pred prvenstvom zagotoviti tudi tujim ekipam, svoj prihod so že napovedali Angleži in Italijani, ki bodo imeli na preizkušnji za evropski pokal čez slab mesec tako kot Slovenci tudi eno od izbirnih tekem za uvrstitev reprezentance.

PTUJ - Najboljši slovenski atlet Kristjan Čeh je v domačem Ptuju na predstavitvi olimpijske sezone po zamenjavi trenerja dejal, da si želi ostati v svetovnem vrhu. "Cilj je seveda, da sem najboljši, ampak konkurenca je izjemna, lani na svetovnem prvenstvu tudi moj met prek 70 m prvič v zgodovini SP ni zadostoval za zlato," je pojasnil Čeh. "Sodim v svetovni vrh in vsako leto se zelo veselim velikih tekem, tudi letos je tako, ko bo junija evropsko prvenstvo v Rimu in nato avgusta olimpijske igre v Parizu. Lani je pet metalcev diska vrglo prek 70 m, še nikoli toliko v sezoni v zgodovini. A smo le trije, ki lahko to dosežemo na vsaki tekmi, poleg mene še Šved Daniel Stahl in mladi Latvijec Mykolas Alekna," je največje tekmece izpostavil Čeh. Sredi meseca je sporočil, da bo enega najboljših metalcev diska v zgodovini Gerda Kanterja iz Estonije na mestu trenerja nasledil njegov rojak Mart Olman, ki je desetletje starejši od 25-letnega Čeha ter je bil trikrat prvak Estonije v metu kladiva.

BERLIN - Krovna evropska nogometna zveza Uefa bo naslednji mesec na sestanku obravnavala možnost širitve kadrov udeleženk bližnjega evropskega prvenstva v Nemčiji. Po sedanjih pravilih ima lahko vsaka reprezentanca za EP prijavljenih 23 nogometašev, predlog širitve pa je 26 članov. Krovna zveza je prav za tekmovanje v Nemčiji spet skrčila seznam članov v posameznih ekipi na 23, potem ko je bilo na prejšnji izvedbi tega tekmovanja zaradi koronskih razmer v postavi že lahko 26 igralcev.

NAIROBI - Belgijec Thierry Neuville (Hyundai) je najhitreje začel reli po Keniji, tretjo preizkušnjo svetovnega prvenstva 2024. Po današnji edini hitrostni preizkušnji, superspecialu v bližini Nairobija, je le za desetinko ugnal moštvenega sotekmovalca Estonca Otta Tänaka. Tretji čas superspeciala je dosegel svetovni prvak zadnjih dveh sezon Finec Kalle Rovanperä (Toyota), ki pa letos ne nastopa na vseh dirkah.