Pregled - svet, 28. 3. (četrtek)

HAAG - Izrael mora brez odlašanja zagotoviti nujno pomoč prebivalcem Gaze, je sporočilo Meddržavno sodišče (ICJ), ob tem pa opozorilo na lakoto v palestinski enklavi, ki je že skoraj pol leta tarča nenehnih izraelskih napadov. Da mora Izrael omogočiti zagotavljanje nujno potrebne humanitarne pomoči za ljudi v Gazi, je bil sicer eden od ukrepov, ki ga je ICJ konec januarja odredilo v tožbi Južne Afrike, ki Izraelu očita hude kršitve konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida.

VARŠAVA - Poljska in Ukrajina sta dosegli napredek pri reševanju spora na področju kmetijstva, je povedal poljski premier Donald Tusk po dolgo pričakovanem srečanju z ukrajinskim kolegom Denisom Šmihalom v Varšavi. Poljska je ena največjih podpornic Ukrajine v boju proti ruski invaziji, vendar so se v zadnjih mesecih odnosi med državama poslabšali zaradi trgovinskih sporov, poljski kmetje pa protestirajo, ker cenejši ukrajinski kmetijski proizvodi in žito znižujejo cene njihovim proizvodom. Pogajanja so doslej potekala samo na nižjih ravneh in niso prinesla napredka.

BRUSELJ - Veleposlaniki držav članic EU so se v sredo v luči pritiska evropskih kmetov dogovorili o strožjih predpisih za ukrajinsko blago, je sporočilo belgijsko predsedstvo Sveta EU. Kompromis predvideva podaljšanje obdobja za izračun zgornje meje za brezcarinski uvoz ukrajinskega blaga pred ponovno uvedbo carin. Svet EU in Evropski parlament sta prejšnji teden dosegla začasni dogovor o podaljšanju odprave carin na uvoz blaga iz Ukrajine za eno leto do začetka junija 2025.

KIJEV - Ruska vojska je z raketami in brezpilotniki še naprej obstreljevala cilje v Ukrajini. Iz regij Harkov, Herson in Doneck poročajo o skupno treh smrtnih žrtvah napadov. Ukrajinska zračna obramba naj bi medtem sestrelila 26 ruskih dronov.

NEW YORK - Nekdanji čudežni deček kriptovalut Sam Bankman-Fried je bil na zveznem sodišču na Manhattnu zaradi enega največjih primerov finančnih goljufij v zgodovini ZDA obsojen na 25 let zapora. Bankman-Fried je postal milijarder pred 30. letom starosti, ko je bliskovito osvojil svet kriptovalut in majhno zagonsko podjetje FTX, ki ga je soustanovil leta 2019, spremenil v drugo največjo borzno platformo na svetu. Novembra 2022 je počilo, ko so stranke izvedele, da je denar FTX namenjal za pokrivanje izgub sklada, ki ga je kot izvršna direktorica vodila njegova zaročenka. Ta je na sojenju pričala proti njemu.

VATIKAN - Papež Frančišek je na današnji veliki četrtek v vatikanski baziliki svetega Petra daroval krizmeno mašo, pri kateri oljčno olje posvetijo v sveto krizmo, ki jo nato čez leto uporabljajo pri krstu in birmi. V pridigi je pozval duhovnike, naj z ljubeznijo gledajo na tiste, ki so daleč od vere. S krizmeno mašo se je začelo velikonočno obredje, ki se bo v nedeljo sklenilo s papeževim tradicionalnim blagoslovom Urbi et Orbi (mestu in svetu).

PRAGA - Češka vlada je v sredo zaradi širjenja ruske propagande v EU uvedla sankcije proti ruskemu spletnemu portalu Voice of Europe ter politikoma Viktorju Medvedčuku in Artjomu Marčevskemu. Sankcije vključujejo zamrznitev njunega premoženja. Češki premier Peter Fiala je poudaril, da je Rusija s propagando želela pridobiti vpliv v EU in Evropskem parlamentu. Mrežo, ki jo je financirala Moskva, je razbila češka obveščevalna služba BIS.

BALTIMORE - Potapljači so v sredo iz potopljenega poltovornjaka v reki Potapsco pri Baltimoru potegnili dve trupli, iskanje preostalih štirih pogrešanih po zrušenju mostu Francis Scott Key pa so za zdaj prekinili zaradi nevarnih razmer za potapljače. Oblasti medtem nadaljujejo preiskavo nesreče s tehničnim pregledom ladje Dali, pristanišče Baltimore pa ostaja zaprto. To bo imelo po navedbah oblasti v ZDA velike posledice za gospodarstvo Baltimora, regije in vse države.

BANJALUKA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je na posebni seji skupščine entitete zahteval, naj parlament Bosne in Hercegovine razveljavi odločitve visokega predstavnika mednarodne skupnosti Christiana Schmidta. V govoru, v katerem je bil še posebej kritičen do ZDA in Velike Britanije, je napovedal zaostrovanje političnega boja in razpad BiH. Sejo z eno samo točko dnevnega reda z naslovom Obravnava aktualnih varnostno-političnih razmer v svetu z vidika posledic za Republiko Srbsko so sklicali po odločitvi Schmidta, da uvede tehnične spremembe volilnega zakona BiH.

BRASILIA - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo ob obisku v Braziliji odločno zavrnil sporazum o prosti trgovini med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur v sedanji obliki, zavzel se je za nov, odgovornejši sporazum. Macron se je brazilskemu predsedniku Luizu Inaciu Luli da Silvi v sklopu svoje večdnevne turneje po Braziliji pridružil na slovesnosti ob splavitvi tretje brazilske podmornice s francosko tehnologijo.

NEW YORK - Zaradi posledic padca je v sredo v New Yorku umrl 82-letni Joe Lieberman, ki je bil leta 2000 podpredsedniški kandidat Ala Gora, pred tem in tudi kasneje pa zvezni senator države Connecticut. Lieberman se je zapisal v zgodovino kot prvi judovski podpredsedniški kandidat ZDA. Lieberman je veljal za jastreba glede nacionalne varnosti in zunanje politike. Odločno je podpiral invazijo na Irak leta 2003, obenem pa je zagovarjal pravico do splava in omejitve glede orožja.

KRAGUJEVAC - V Srbiji se že tretji dan nadaljevalo iskanje pogrešane dveletne deklice, ki je izginila v torek. Policija je v sredo po 27 urah ustavila iskanje na območju naselja Banjsko polje pri mestu Bor, od koder je izginila. Po navedbah policije vse namreč kaže na to, da deklice ni tam. Iskanje bodo nadaljevali operativno ter preiskali tudi mobilna telefona staršev in zaslišali osebe, ki so bile v času izginotja v neposredni bližini.