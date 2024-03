V ljubljanskem živalskem vrtu se je poslovil azijski lev Maksimus

Ljubljana, 28. marca - V ponedeljek so se v Živalskem vrtu Ljubljana poslovili od ljubljenca osebja in obiskovalcev - petnajstletnega samca azijskega leva Maksimusa, ki so ga januarja 2019 pripeljali iz poljskega živalskega vrta, so danes sporočili iz ZOO Ljubljana. Zaradi slabega zdravstvenega stanja so ga namreč morali evtanazirati.