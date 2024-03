V ljubljanskem živalskem vrtu novi ogroženi vrsti - filipinski kljunorožec in svinjski jelen

Ljubljana, 21. marca - Živalski vrt Ljubljana je bogatejši za dve novi ogroženi vrsti. Iz živalskega vrta v Pragi so pripeljali filipinskega kljunorožca, iz živalskega vrta La Torbierain pa čredico svinjskih jelenov. V njihovih ogradah med drugim odraščajo mladič šimpanza, volkova, alpaki, bobri, alpski kozorogi in liči antilopi, so sporočili iz živalskega vrta.