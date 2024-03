Velenje gostilo srečanje direktorjev in sodelavcev slovenskih kulturnih domov

Velenje, 29. marca - V Velenju je v tem tednu potekalo dvodnevno srečanje članov Združenja kulturnih domov in ustanovah Slovenije (Kudus), ki povezuje 47 kulturnih domov in drugih ustanov iz vse države. V sklopu srečanja je potekala redna letna skupščina združenja, dvodnevno srečanje pa je bilo obogateno z razpravami, okroglimi mizami in predavanji.