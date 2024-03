Znani dobitniki priznanj javnega sklada za kulturne dejavnosti

Ljubljana, 20. marca - Zlato plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD) za leto 2023 prejme pesnik, urednik, avtor več literarnih del in prevajalec Marjan Pungartnik. Na slovesnosti ob podelitvi državnih odličij in priznanj JSKD, ki bo 27. marca v Klubu CD, bodo poleg zlate plakete za življenjsko delo podeljene še štiri srebrne plakete in zlati znak.