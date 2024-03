Med priporniki v mariborskem zaporu garje, položaj pod nadzorom

Maribor, 28. marca - V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor so se pojavile garje med priporniki, do sedaj so zabeležili okužbo pri petih osebah. Trenutno je s to kožno boleznijo okužena ena oseba, je danes potrdil direktor zavoda Robert Šilc. Čeprav se soočajo z veliko prostorsko stisko, so bili po njegovih besedah sprejeti vsi potrebni ukrepi za zajezitev okužb.