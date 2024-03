Katič in Boštjančič obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Mirna, 22. marca - Ministrica za pravosodje Andreja Katič in minister za finance Klemen Boštjančič sta obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni. Ogledala sta si zaprti del zavoda, in sicer enega od starih oddelkov, novejši oddelek in kuhinjo za zagotavljanje prehrane zaprtih oseb, so objavili na spletni strani uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.